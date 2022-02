Sindrom sklonjenih glav: v življenju v zaslone povprečno zremo 34 let

Pravijo, da v tla gledajo ljudje, ki jim je nerodno. A bodimo iskreni, morda ne zaradi sramu. Dejstvo je, da v resnici vse bolj gledamo v telefone namesto v čudež, ki je okoli nas. Naravo. Kdaj ste nazadnje pogledali v nebo ali v krošnje dreves? Bi še znali prepoznati vrste dreves ali razločiti med vrstami ptic? Pa med vrstami oblakov? Danes brez raznih aplikacij še vreme težko predvidimo, a to sploh ni težava - ob psiholoških in nevroloških posledicah prekomerne uporabe elektronskih naprav, buljenje v zaslone lahko pripelje celo do dolgotrajnih poškodb mišic hrbta, vratu in ramen.