Spomin na holokavst: življenje v Izraelu za dve minuti obstalo

"Evropo danes ponovno preganjajo duhovi iz preteklosti. Ideje o večvrednosti in nacionalni čistosti, ksenofobija in antisemitizem z leve in desne vejejo po Evropi," je dejal Rivlin.

"Radikalna desnica, radikalna levica in radikalni islam se strinjajo le v eni točki, to je sovraštvo do Judov,"je povedal Netanjahu. "To sovraštvo se je izkazalo v sramotnih napadih na vernike v sinagogah," je dodal, pri tem pa imel v mislih nedavne napade v ZDA.

Premier bo danes sodeloval tudi pri polaganju vencev v Jad Vašemu, na slovesnosti v parlamentu pa bodo prebirali imena žrtev holokavsta. Slovesnosti potekajo tudi drugod po državi.