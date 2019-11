Psiček po napadu na Bagdadija ostal sam med ruševinami

Na kraju, kjer so ameriški vojaki Bagdadijevo skrivališče zravnali s tlemi, je ostal prestrašeni pasji mladiček, ki so mu bombe ubile mamo. Zahvaljujoč dobrosrčnemu sirskemu fotografu, je štirinožec, ki bi tam zagotovo izstradal do smrti, dobil priložnost za novo življenje. Spoznajte Boba.

Conan, junaški belgijski ovčar, ki je v Siriji pomagal ujeti vodjo Islamske države Abuja Bakra al Bagdadija, ni edini pes, ki mu je uspešna akcija ameriških vojakov za vedno spremenila življenje. Po končani operaciji je namreč na kraju, kjer so ameriški vojaki Bagdadijevo skrivališče z bombami zravnali s tlemi, ostal prestrašeni mladiček, ki so mu ubili mamo. Zahvaljujoč sirskemu fotografu Faredu Alhorju in lokalni veterinarski kliniki, je štirinožec, ki bi tam zagotovo izstradal do smrti, dobil priložnost za novo življenje. In ime. SpoznajteBoba.

Stiskal se je k mrtvi mamici Če so mu prizanesle bombe in streljanje, pa kužek skoraj zagotovo ne bi ušel smrti zaradi izstradanja, saj na kraju, kjer je nekoč stalo Bagdadijevo oporišče, ni več ničesar, poroča CNN. Pasjega mladička je med fotografiranjem ruševin naslednje jutro našel sirski fotograf. Prekrit s prahom se je stiskal k negibnemu telesu njegove matere in cvilil. "Obrnil sem se in povsem slučajno videl mladička, ki je stal ob svoji mrtvi mami. Jokal je in cvilil, slišati je bil žalosten," je opisal Alhor.

Da bi ga razvedril, se je z njim malo poigral. Ker je imel vedno rad živali, je vedel, da mora nekaj storiti. Srce mu je pokalo ob misli, da bi ga kar pustil tam. "Po bombardiranju je ostal povsem sam. Malo sem povprašal naokoli in nek moški me je vprašal, ali ga bi vzel. Rekel sem mu: prav, če bo Bog dal, se bom vrnil ponj."

Po dežju sta se z motorjem vozila štiri ure Alhor je odšel domov. S potovalno torbo in nekaj hrane se je z motorjem odpravil nazaj po psička, ravno, ko se je shladilo in je začelo deževati. "Dal sem ga v torbo in ga pripeljal domov." Njuno potovanje ni bilo lahko. Po nevarnem terenu in skozi močan dež se je Alhor z motorjem kar štiri ure peljal 30 kilometrov, na njem pa je vozil še torbo s psom. "Kljub nevarnosti, kljub mrazu, dežju in vsemu ostalemu je bilo vredno rešiti njegovo življenje," pravi Alhor. Psička je poimenoval Bobe, ljubkovalno Bobby. Najprej ga je hotel dati prijatelju, čigar psička je ravno skotila, saj je mislil, da bo Bobe lahko postal član nove družinice. A kaj kmalu je spoznal, da se od njega pravzaprav ne more ločiti in pripeljal ga je domov. "Začel sem se igrati z njim, ga hraniti in crkljati. Šel sem v trgovino in mu kupil hrano."

V sredo ga je peljal k lokalnemu veterinarju, ki ga je oskrbel s potrebnimi zdravili in cepivi. Alhor je odločen, da bo skrbel zanj, čeprav komaj zasluži dovolj denarja zase. Dobre ljudi poziva, naj mu pomagajo in donirajo, če lahko. "Potreboval bom malo pomoči, a imela bova dobro življenje, jaz in on," je še dejal.