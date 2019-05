Sirski lastnik podjetja: Bojim se mafije, ne policije

V Kopru zasežen heroin naj bi bil vreden okoli 50 milijonov evrov. V zaključni akciji je sodelovalo več kot 100 policistov in kriminalistov iz petih policijskih uprav in tudi policijski specialci. Preiskali so šest naslovov in več avtomobilov. Osumljene pa so štiri osebe. Komu je bil namenjen iranski heroin, najden med lepilom za ploščice? Sirski lastnik podjetja, ki naj bi lepilo naročil, se skriva v tujini. V pogovoru za Svet na Kanalu A je razkril, da o heroinu ni vedel "absolutno nič".

Domnevni kriminalci naj bi skrbeli za tihotapljenje večjih količin droge v Evropo in ulično prodajo. Med hišnimi preiskavami so jim tako dodatno zasegli še štiri kilograme različnih prepovedanih drog, vrednih okoli 70.000 evrov in pištolo. V oddaji Svet so obiskali trgovino podjetja, ki je iz Irana uradno naročilo 20.200 kilogramov lepila za keramične ploščice. Šefa, enega izmed štiri domnevnih kriminalcev, ki jih je policija razkrinkala tudi na podlagi prisluhov, ni bilo, a so vendarle z njim stopili v stik prek telefona.

Aleksander Vettorazzi, 41-letni lastnik podjetja FOTO: POP TV

"Jaz sem daleč od vsega, tudi zato, ker se tudi bojim za svoje življenje. Bojim se za življenje, ker nisem vključen v to. Ne bojim se policije, ne bojim se nikogar, vendar ti ljudje, ki so del organiziranega kriminala, so zelo močni po vsem svetu," je dejal Aleksander Vettorazzi, 41-letni državljan Sirije in Slovenije. "Včeraj so prišli v moje podjetje in nas preverjali, kar je tudi njihova pravica, zakonska pravica. Tu ni nobenih problemov," je še dejal Vettorazi, ki na to ime sliši šele zadnja leta. In zakaj spremembe imena?"Svoje ime sem spremenil, ker izven Evrope vlada islamofobija."

Trgovina podjetja Sarai, ki je iz Irana uradno naročilo 20.200 kilogramov lepila za keramične ploščice. FOTO: Kanal A

Ahmed Elsayedje v Slovenijo iz Sirije prišel leta 2009. Tu je spremenil ime in priimek in se uradno začel ukvarjati s prodajo keramike in kopalniške opreme. Policija pa je na njegovo ime postala pozorna 25. aprila lani, ko je v koprsko pristanišče prispela pošiljka njegovega lepila. Podjetje Sarai naj bi 800 vreč lepila kupilo za 3230 evrov. No, dejanska vrednost vsebine teh vreč pa je bila mnogo višja. V 25 vrečah je bilo namreč več kot 300 kilogramov zelo čistega heroina. "Ocenjujemo, da bi iz posameznega kilograma heroina lahko pridobili pet kilogramov heroina za ulično preprodajo," pa je pojasnil Dean Jurič, vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper.

V 25 vrečah je bilo namreč več kot 300 kilogramov zelo čistega heroina. FOTO: Kanal A