'Sistem CSD je sesut. Družinam, ki nujno potrebujejo denar, ne moremo zagotoviti odločb'

Brezposelnost je v primerjavi z lanskim julijem zrasla za 24 odstotkov, z 71.850 brezposelnih na 89.300. S stiskami ljudi se običajno prvi srečajo zaposleni na centrih za socialno delo. Kadrovska podhranjenost je nekaj, na kar centri za socialno delo opozarjajo že vrsto let, a njihove prošnje so ves ta čas bob ob steno. Covid-19 pa je stiske uporabnikov in zaposlenih na centrih samo še dodatno razgalil.

