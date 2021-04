'Sistem oroševanja bi moral delovati vsaj do minus 10 stopinj Celzija'

Zaradi aprilskega mraza in nizkih temperatur so kmetje lahko ob temeljni dohodek, ki ga zaslužijo s pridelanim sadjem. Gre za že četrto pozebo v zadnjih šestih letih, ki bo ponovno poškodovala mnoge nasade. Kot pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici, bodo točni podatki o stanju znani šele čez nekaj tednov. Največjo škodo pozeba povzroči predvsem v sadjarstvu. Tako je bilo tudi lani. Podjetje Evrosad se proti pozebi bori s sistemom oroševanja. Lani so s tem rešili 25 odstotkov celotnega nasada, medtem ko je bila škoda na nekaterih nezavarovanih delih kar 95-odstotna.

