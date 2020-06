Ali so v domovih za starejše res vnaprej odrekli bolnišnično zdravljenje v primeru okužbe?

Če je karkoli šlo narobe, je to treba popraviti, je vnovič dejal minister za zdravje Tomaž Gantar, ko so ga vprašali o domnevnih seznamih stanovalcev v domovih za starejše, ki naj bi jim v primeru okužbe s koronavirusom vnaprej in brez vednosti tako pacienta kot njegovih svojcev odrekli bolnišnično zdravljenje. Zaradi burnega odziva v javnosti sta Zdravniška zbornica in Komisija za medicinsko etiko ministru Gantarju svetovali, naj odredi sistemski nadzor, a so na ministrstvu sklenili, da ga ne bo. Ali je etično sporno, da se vnaprej določi, kdo bo lahko šel v bolnišnico, koga bodo lahko priključi na respirator, koga pa ne?