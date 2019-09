Škandal ali nesporazum?

Vse lepo in prav. A problem je, da tega študentom, okoli 300 se jih je vpisalo in pri nas ne nameravajo iskati službe, kot trdijo, niso povedali ob vpisu. Zato zdaj pozivajo odgovorne v državi, da jim dovolijo strokovni izpit opraviti tako, kot so jim to obljubljali na začetku: s pomočjo tolmača.