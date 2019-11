Škandal brez primere: hrvaški vojaki sodelovali s prekupčevalcem orožja

Piloti hrvaške vojske so se zapletli v škandal, ki je šokiral hrvaško javnost in vrgel slabo luč na oborožene sile Hrvaške, članice zveze NATO. Trije piloti vojaških helikopterjev iz oporišča Zemunik so med opravljanjem dolžnosti prevažali prekupčevalca z orožjem, ki je bil zaradi ilegalne trgovine z orožjem na muhi kriminalistov. Na domu pilotov pa so celo našli večje količine vojaškega streliva.