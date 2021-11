Škandal na Hrvaškem: policisti prijeli nekdanjo ministrico Gabrijelo Žalac

Hrvaško pretresa nov škandal. Policija je na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijela nekdanjo ministrico za regionalni razvoj Gabrijelo Žalac in še tri ljudi. Osumljeni so trgovanja z vplivom in zlorabe položaja ter goljufij pri postopkih javnega naročanja za nakup informacijskega sistema na ministrstvu za regionalni razvoj. Pri tem naj bi evropske sklade ogoljufali za skoraj dva milijona evrov. Evropski tožilec za nekdanjo ministrico zahteva preiskovalni zapor. Premierja Plenkovića je aretacija Žalčeve, ki je še vedno članica predsedstva vladajoče HDZ in je bila v času ministrovanja vpletena v številne afere, presenetila.