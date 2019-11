Škandal v hrvaški vojski: piloti prevažali prekupčevalca z orožjem

"Pri osumljenih smo izvedli hišne preiskave in odkrili večjo količino streliva vojaškega porekla," je povedala tiskovna predstavnica zadarske policijske uprave Ivana Grbin . "Odkrili smo večje količine streliva kot je to dovoljeno po zakonu." Neuradno, naj bi del zaplenjenega streliva izviral iz hrvaške domovinske vojne (1991-1995). Glede na količino – našli so približno 8000 kosov – policija sumi, da je namenjeno prodaji na črnem trgu.

Poveljnik hrvaškega vojnega letalstva, brigadir Mato Mikić je potrdil, da v helikopterju niso prevažali orožja. Ob tem je dejal, da so sprejeli dodatne ukrepe za zaščito vojaških objektov. Po njegovem prepričanju gre za izoliran primer, "saj se kaj takšnega v hrvaški vojski in vojnem letalstvu še ni zgodilo".

"Uslužbenci, ki so v prekršku, se aktivno ukvarjajo s streljanjem. Njihovo komuniciranje s civilnimi osebami je njihova osebna stvar," meni brigadir Mikić. Medtem pa je policija na občinskem državnem odvetništvu v Zadru podala kazenske prijave zaradi suma več kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Moški, ki so ga skrivaj pripeljali s helikopterjem, je znanec policije, so potrdili na PU Zadar. Pilotom sedaj grozi postopek pred vojaškim sodiščem. "Trenutno so suspendirani, odvzete pa so jim tudi nekatere materialne pravice vezane na pilotski dodatek," je povedal Mikić.

Je bil to edini let?

Minister za obrambo Damir Krstičević je sporočil, da "ne bo toleriral nevojaškega obnašanja". O vsem je bila obveščena tudi predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Iz njenega kabineta so sporočili, da predsednica ne bo dopustila, da majhna skupina ljudi meče temno luč na celotno vojsko.

Pristojne službe sedaj preiskujejo, ali je šlo za edini tovrstni let in ali so bili piloti povezani z dejavnostjo prekupčevanja orožja. Poskušajo tudi ugotoviti, od kod izvira orožje, ki so ga zasegli v hišnih preiskava, in ali je izginilo iz vojaških skladišč.