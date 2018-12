Škandal v Zagrebški nadškofiji: Nenadoma me je začel poljubljati in se skušal uleči name

Sovar naj bi bil pred leti, ko je želel postati duhovnik, žrtev starejših duhovnikov, ki imata visoka položaja v katoliški cerkvi na Hrvaškem. Po njegovih besedah je eden izmed njiju predstojnik enega izmed samostanov na severu Hrvaške, v katerem je Sovar živel kot podnajemnik, medtem ko je delal in čakal, da bi se odprlo mesto v semenišču.

Sovar je svojo zgodbo opisal za zagrebški tednik Globus, v sredo pa jo je ponovil tudi na medškofijskem cerkvenem sodišču v Zagrebu.

Povedal je, da se je težko odločil za javne obtožbe, saj je predavatelj na eni izmed zagrebških fakultet in ima otroka. A se ni mogel spraviti z obremenjujočimi dogodki iz preteklosti.

Danes 41-letnik pripoveduje, da ga je nekega večera predstojnik nenadoma objel in poskusil poljubiti, a se je uspel odmakniti. Zatem se je njun odnos poslabšal, čez nekaj časa pa je predstojnik Sovarju povedal, da ga želi spoznati"nek profesor", ki je na visokem položaju v katoliški cerkvi v Zagrebu in naj bi bil navdušen nad oblekami, ki jih je Sovar šival za duhovnike.

Visok cerkveni dostojanstvenik iz Zagreba je nato povabil Sovarja na praznovanje svojega goda. Med dogodkom ga je povabil v eno izmed spalnic, kjer ga je objel in poskusil poljubiti, ko se je večina gostov razšla, pa ga je začel ljubkovati in se skušal uleči na njega.

Duhovnika je Sovar ustavil in mu dejal, da ga je "napačno ocenil". O vsem je še isti večer obvestil starše, obenem pa je obupal nad duhovniško službo. Ocenil je tudi, da mu je predstojnik vse skupaj podtaknil, saj je "dobro vedel, komu ga pošilja".

Duhovnika je Sovar 13 let po zlorabi prijavil policiji, kar je za hrvaške mediji potrdila tudi zagrebška policija in dodala, da so sprožili postopek. Ne želijo pa izdati pobrobnosti kriminalistične preiskave.

Ovadbe zaradi spolne zlorabe ne želi komentirati niti zagrebška nadškofija. Izjave Sovarja so ocenili kot "mučne in težke", a dodali, da je vse okoliščine treba preveriti.