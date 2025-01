Sklad Jerneja Šugmana, ki mladim umetnikom odpira vrata

Študentom dramske umetnosti in drugim nadarjenim mladim umetnikom, ki so se znašli v stiski, starejši kolegi pomagajo s posebnim štipendijskim skladom, ki so ga poimenovali po preminulem velikem igralcu Jerneju Šugmanu. Že leto po njegovi smrti, to je leta 2018, so namreč ustanovili sklad, ki mladim gledališčnikom pomaga finančno, a ker ta z deljenjem pomoči vztrajno usiha, je vsaka donacija podpornikov, poudarjajo, več kot dobrodošla. Če bi torej mlade umetnike radi podprli tudi vi, lahko prispevate s pomočjo QR-kode oziroma številke tekočega računa.