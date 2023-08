Skladišča, namenjena pomoči prizadetim, so prepolna hrane in oblačil, še kako prav pa pridejo delovne roke. Za pomoč se lahko prijavite preko aplikacije Poplave 2023 ali pa se pred prihodom pozanimate pri lokalnih koordinatorjih sanacije. Naša ekipa je bila v Škofji Loki, kjer prostovoljce potrebujejo. Ti so prišli z avtobusom iz Ilirske Bistrice, od tam, kjer so nedavno bili bitko s posledicami tornada. Prišli so tudi z drugih koncev države in iz sosednje Italije.