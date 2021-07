Škofja Loka: razgiban svet z bogato zgodovino

Zgodovina mesta se pričenja z letom 973, ko je cesar Oton II. daroval loško ozemlje škofu Abrahamu iz Freisinga na Bavarskem. Vendar Loka, ki je imenovana v darilni listini, ni današnja Škofja Loka, temveč Stara Loka. Mesto, ki se bohoti ob sotočju Poljanske in Selške Sore, na prehodu Sorškega polja v razgiban svet Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja. Ena Loka, dve dolini, tri pogorja ponujajo neskončno zgodb o ustvarjalnosti vseh vrst: od umetniške in rokodelske do gastronomske.

