Škofjeloški Center slepih in starejših bo rdečo cono vzpostavil v šolski telovadnici

V Škofji Loki je žarišče v tamkajšnjem centru slepih in starejših, ki deluje kot dom upokojencev, kjer imajo okuženih 24 stanovalcev in sedem zaposlenih. Zaradi izbruha okužbe so se znašli v prostorski stiski zaradi zagotavljanja rdeče cone. Da bi preprečili širjenje okužbe po domu, bodo rdečo cono vzpostavili v telovadnici Osnovne šole Jela Janežiča. Regijska koordinacijska skupina je s strokovnjaki že opravila pregled prostora in ugotovila, da je z nekaj preureditvami primeren za namestitev okuženih.