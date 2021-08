Skok s palico: zanimiv in nevaren šport

Ob spremljanju tistih pravih športnic in športnikov v Tokiu je tudi naš novinar Aleksander Pozvek dobil športno zadolžitev: da se preizkusi v nekaterih športih, ki jih gledamo v deželi vzhajajočega sonca. In ker je v ponedeljek izgubil stavo v namiznem tenisu, ga je v torek čakal še bolj adrenalinski šport, skok s palico. Seveda ni nihče pričakoval, da bo skočil dva ali tri metre. Šlo je namreč za spoznavanje s tem športom. A ker Aleksandra zdaj že dobro poznamo, si lahko predstavljate, kako se je širokoustil, češ to bo pa že šlo. Na koncu pa ni bila težava v rokah in nogah, ampak v glavi.