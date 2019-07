Skoraj 300 mladih Ircev je z zabavo na Bledu razburilo domačine

Skoraj 300 mladih Ircev si je dalo duška ob našem gorenjskem biseru, s svojo zabavo pa so razburili številne domačine. Prebivalce Bleda je najbolj zmotilo pijančevanje, glasnost in razdejanje, ki so ga obiskovalci pustili za seboj. Vročekrvneže je obiskala tudi policija, ki so jo poklicali občinarji. Je pa to pokazalo, kaj vse prinaša masovni turizem in da tu niti Slovenija ni izjema.