Če se vam zdi, da so te dni vsi na počtinicah, to ni le vaš občutek. To je dejstvo, ki ga dokazuje statistika. Na statističnem uradu pravijo, da si bo skoraj tri četrtine Slovencev letos privoščilo počitnice. To je največ, odkar ta podatek sploh merijo. Več kot polovica bo počtnikovala v tujini, še vedno pa je najbolj priljubljena Hrvaška.