Skoraj vsaka četrta kmetija na Blokah doživela napad zveri

Koliko časa bodo kmetje še vzdržali pod pritiskom napadov zveri na njihovo živino? V letošnjem letu je samo volk poklal 159 rejnih živali. Na Blokah in v Loški dolini pa se sedaj sprehajajo še medvedi, ki iščejo hrano v smetnjakih. Kmetje so se spet usedli za skupno mizo z Ministrstvom za okolje in prostor, a se ponovno niso uspeli dogovoriti ničesar.