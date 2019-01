Skorajda dve stoletji po Darwinu na Galapaškem otoku naselili legvane

Skupino več kot 1400 legvanov so naselili na Galapaški arhipelag, skorajda dve stoletji po tem, ko so izginili s tega območja. Galapaškega kopenskega legvana je zadnjič zabeležil in opisal britanski naravoslovec Charles Darwin leta 1835: "Skoraj dve desetletji kasneje bo ekosistem znova računal na to vrsto zaradi pobude za obnovo,"so v izjavi za javnost zapisali predstevniki Nacionalnega parka Galapagos, kjer si prizadevajo za obnovo ekosistema.

Legvani so s tega območja izginili zaradi naselitve divjih svinj, ki pa so bile izkoreninjene leta 2001, pa tudi mačk, psov in podgan. A sedaj so galapaške kopenske legvane z otoka Severni Seymour izpustili na otoku Santiago v okviru projekta ohranjanja živalskih vrst.

Omenjeni program si prizadeva tudi za zaščito populacije legvanov na otoku Severni Seymour, kjer naj bi jih živelo le še 5000. Hrana pa je tu omejena: "Kopenski legvan je rastlinojedec ter pomaga ekosistemu s širjenjem semen in pri ohranjanju odprtih območij brez rastlinstva," je za TheGuardian dejal Danny Rueda iz nacionalnega parka.

Galapaški arhipelag sestavlja 14 glavnih in številni manjši otoki, ime Galapago pa v španskem jeziku pomeni želvji oklep. Po naključju so jih leta 1535 odkrili španski pomorščaki. Otočje je postalo svetovno znano zaradi edinstvenih endemičnih rastlinskih in živalskih vrst, ki naseljujejo otoke.