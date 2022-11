Skozi 40-letno zgodovino Gostišča Jezeršek

Navadno slišimo za vrhunske šefe, ki pri nas in po svetu vodijo najbolj znane restavracije. A pot vrhunski slovenski kulinariki so tlakovale prav ženske, od kmetic in branjevk do gospodinj in kuharic. Tudi zelo znano Gostišče Jezeršek, ki ga vodijo štirje bratje, je bilo včasih le garaža v domači hiši v Sori, kjer je Sonja Jezeršek istočasno gradila kariero in družino. Z možem Francijem Jezerškom sta prva v Sloveniji začela s cateringom. Skozi 40-letno zgodovino smo se sprehodili z gospo Sonjo - mamo, ženo, šefinjo in podjetnico.