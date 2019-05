Skrajna desnica zaostruje kampanjo: kako bo Ibizagate premešal karte v Avstriji?

Afero Ibiza naj bi po najnovejših razkritjih avstrijskih medijev zasnoval nek svetovalec za varnost, detektiv z Dunaja. Izdajal naj bi se za spremljevalca domnevne ruske bogatašinje, ki ji je vodja avstrijskih svobodnjakov Heinz-Christian Strache na španski Ibizi pred volitvami leta 2017 ponujal posle v zameno za finančno podporo njegovi stranki.

Avstrijski kancler medtem skuša pogasiti požar in zmanjšati škodo, ki bi jo takoimenovani Ibizagate povzročil avstrijski desnici na evropskih volitvah. Po tem, ko sosvobodnjaki zapustili vlado, je Kurz postavil prehodno vlado. Predčasne volitve bodo septembra.

Avstrijski tabloid pa medtem ponuja nagradno potovanje za svoje bralce v razvpito vilo na Ibizi, kjer se je zakuhal korupcijski škandal. Nočitev stane od 800 do 1100 evrov. Ibiza je Avstrijce tako podžgala, da se je na prvo mesto najbolj poslušanih pesmi zavihtela kar 20 let stara uspešnica skupine Vengaboys We're going to Ibiza oziroma Gremo na Ibizo.