'Skrajni čas je, da se naše delo z dostojnim plačilom tudi spoštuje'

"Obljube so na mizi le, ko nekje gori. Ko požar pogasimo, se z zadnjimi plameni skrijejo tudi vaše besede," so sporočilo danes vladi predali gasilci. 500 poklicnih gasilcev, 300 jih je manjkalo, saj so morali biti v službi, je korakalo po ulicah od parlamenta do vlade. S trobentami, sirenami, ognjem in dimnimi baklami so opozarjali, naj obrambni minister Marjan Šarec in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik dvigneta njihove minimalne plače. V svoji službi, na terenih in v ognju pustijo svoje pot, srce ter nekateri celo življenje, so jasni.