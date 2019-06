Skrajno desne stranke z novo skupino v Evropskem parlamentu

"To je nov projekt, zelo nov način pristopanja do Evrope," pa je dejal poslanec Lige Marco Zanni . "Evropa mora biti zgrajena na svojih raznolikostih in razlikah,"je dodal Italijan, ki je bil danes izvoljen za vodjo politične skupine.

Populistične skrajno desne stranke so na evropskih volitvah skupno dobile 23,4 odstotka glasov. V rezultat je všteta tudi Stranka brexit britanskega evroskeptika Nigela Faragea, ki se ni pridružil novi skupini. Skupini se nista pridružili niti madžarska Fidesz premierja Viktorja Orbana, ki za zdaj ostaja v Evropski ljudski stranki (EPP), ter vladajoča poljska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki zaenkrat ostaja del Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

V novi skupini so poleg Lige, AfD in Nacionalnega zbora med drugim še avstrijski svobodnjaki (FPÖ), Pravi Finci, skrajno desna flamska stranka Vlaams Belang ter poslanci s Češke, Danske in Estonije.

Na današnji novinarski konferenci so še pojasnili, da skupina Identiteta in demokracija (ID) ni naslednica Evrope narodov in svobode (ENF), ki je imela v prejšnjem mandatu 36 poslancev. Skupini so se namreč pridružile tudi druge evroskeptične stranke, ki so bile v zadnjem mandatu del Evrope svobode in neposredne demokracije (EFDD) ter Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.