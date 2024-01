'Skrčflacija' na pohodu: višje cene, manj izdelka

Oblačila, obutev, najemnine, vrtci, zavarovanja in še bi lahko naštevali, za kaj vse v zadnjem letu plačujemo več. Na čelu z vse dražjo hrano. In ta ne le, da je vse dražja, nekateri izdelki so se tudi 'skrčili'. Zveza potrošnikov je objavila nov seznam izdelkov, pri katerih so proizvajalci prikrito znižali količino, ceno pa povišali. In ker embalaža običajno ostane povsem enaka, potrošniki ob nakupu niti ne opazijo, da za manj v resnici plačujejo več. Gre za nepošteno prakso, so jasni na zvezi potrošnikov. Kaj pa pristojno ministrstvo, bo ukrepalo in zaščitilo potrošnike?