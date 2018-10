Znana identiteta še drugega osumljenca

Potem ko je preiskovalni spletni medij Bellingcat konec minulega meseca na podlagi zbranih dokazov in pričevanj objavil pravo ime enega izmed dveh glavnih osumljenev napada z živčnim strupom novičok na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo marca v britanskem mestu Salisbury, je zdaj objavil še pravo identiteto drugega osumljenca.

Miškin je namreč po pisanju platforme v Veliko Britanijo vstopil s ponarejenimi dokumenti na ime Aleksander Petrov. Pri tem se Bellingcatsklicuje na več virov, pričevanja ljudi, ki ga poznajo, ter kopije osebnih dokumentov.

Več podrobnosti o Miškinu bo znanih tekom dneva. Do njegove prave identitete so se tako kot v primeru Boširova dokopali na podlagi pričevanj ljudi in skenirane kopije njegovega potnega lista. Zanimivo je, da sta imela njegov pravi in lažni potni list isti rojstni datum.

Bellingcat trdi, da ga je ruska obveščevalna služba zaposlila, ko je dokončal študij medicine, večkrat pa je potoval tudi v Ukrajino, med drugim tudi med protesti leta 2013.