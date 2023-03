Skrita herojka gozdarka

Marija Jakopin je gozdarka in naša današnja skrita herojka. O njih smo govorili že preteklih nekaj sred. In danes zgodba, ki je imela povsem drugačen uvod, kot bi si kdo mislil. Marija je namreč svojo kariero začela kot programerka, nato prešla v marketinške vode, po spletu življenjskih okoliščin pa se je njena karierna pot obrnila na glavo. Računalniški jezik je zamenjala za jezik narave. Njena glavna pisarna je 180 hektarjev velik gozd v bližini Grosuplja, ki nam ga je razkazala in natrosila še nekaj prigod iz svoje gozdarske kariere.

