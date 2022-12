Skrita junakinja na pomoč brezdomcem

Velikokrat nam ob pogledu na brezdomce pride na misel: "Naj gre delat in neha prositi druge za denar." Tako ne bi smeli nikoli razmišljati, opozarja Mateja Pišorn, ki skrbi za eno izmed najranljivejših skupin v družbi. Po smetarjih, poštarjih in pekih je danes na vrsti nova skrita junakinja, socialna delavka Pišornova, ki v zavetišču za brezdomce dela že sedem let. Uporabnikom, ki v zavetišču bivajo in tistim, ki po hrano prihajajo dnevno, je vedno na voljo, jim pomaga, svetuje ter se z njimi pogovarja. Ni pa junakinja le ona, saj so junaki tudi tisti, ki zberejo moč in pogum ter si upajo prositi za pomoč.