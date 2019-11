Skrita kamera v ukrajinski ginekološki ordinaciji, posnetki pristali na internetu

Po prvih informacijah je policija odkrila več deset posnetkov z več ženskami, ki so bile posnete, ne da bi to vedele. Tripolka so obtožili ilegalne proizvodnje in distribucije pornografije, za kar je lahko kaznovan z največ sedmimi leti zapora.

Pacientka ukrajinskega ginekologa iz Odese, dr. Vjenceslava Tripolka , je na spletni strani s pornografsko vsebino videla sebe na ginekološkem pregledu. To je prijavila policiji, ti pa so nemudoma preiskali ordinacijo in našli skrito kamero.

Kakor poročajo lokalni mediji, gre za "uglednega in popularnega ginekologa". Sodnik zanj ni odredil pripora do zaključka preiskave, a začasno mu je prepovedano opravljanje poklica in delo v ordinaciji. Pacientka, ki je po svojem šokantnem odkritju kontaktirala zdravnika, je dejala, da je zanikal snemanje. "Misli, da je samo žrtev v neki umazani igri. Obtožil je druge kolege ginekologe, da so postavili kamero v njegovi ordinaciji in posnetke objavili na internetu ter mi povedal, da ga je policija že izprašala. Seveda je lahko vsak namestil kamero, zato je treba dokazati, da je on tisti, ki je snemal in objavil to vsebino," je dejala pacientka.

Obtoženi ginekolog trdi, da je preteklo leto v nekem obdobju zamenjal varnostni alarm, zato sumi, da je v tem času nekdo drug postavil skrito kamero. Njegovo razlago na laž postavlja dejstvo, da so nekateri posnetki bili posneti in objavljeni že pred tem.

Vodja bolnice, v kateri se je nahajala ta sporna ginekološka ambulanta, dr. Oleg Lukjančuk, je komentiral: "Sprva sem mislil, da gre za neko bolno in zlonamerno šalo. Kot državljan, kot človek, kot zdravnik … zgrožen sem."