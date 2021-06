Skrita preiskava prašičje farme v Sloveniji razkrila nenormalne pogoje življenja

"Videli smo v praksi ilegalno popolnoma omejeno gibanje živali, izjemno visoko smrtnost mladičev, ki so bili v fekalijah, razkrajajoča trupla, krvave zeležanine, mastitisi, odprte rane, betonsta in kovinska tla z ostrimi režami, rutinsko ubijanje mladičev in celo več dni stara trupla odraslih živali, ki so bila sklenjena v konstrukcije," je povedala ena od očividk.

Gre za pretresljive prizore iz ene izmed večjih farm, ki letno vzredi 15.000 prašičev. Za katero farmo gre, aktivisti niso želeli razkriti. "Gre za farmsko rejo, kjer je živalski čut razvrednoten. Žival je vredna samo toliko, kolikor je vredno njeno meso oziroma koliko je produktivna," pravi predsednica za zaščito konj in ostalih živali Velenje Natalija Nedeljko.

Vse živali si zaslužijo normalne pogoje za življenje

Rejcem odvzete živali, ki pridejo k njej so običajno poškodovane, psihično uničene, živali ki so zaprte v kletkah, sestradane, shujšane. "Poškodbe, omejevanje prostora, mladiči tam umirajo in drug drugega žrejo. To ni tisto, kar si ljudje predstavljajo, ko vidijo lepo reklamo jejmo slovensko. To je še zdaleč od tistega, kar bi naj bilo," pojasni Nedeljkova. Vse živali si zaslužijo normalne pogoje za življenje, to pomeni, da jim je omogočeno gibanje na prostem, da imajo dovolj hrane in še zlasti v tej vročini dovolj vode. Sama ne podpira zakola živali, a meni: "Če že gremo na to, potem naj živali, ki so rejene, vsaj tisti čas, ko so na tem svetu, imajo normalno in lepo življenje."

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nismo prejeli nobenih odgovorov v zvezi z inšpekcijskim nadzorom na slovenskih farmah. In kdo je sploh odgovoren obvestiti inšpekcijo o morebitnih kršitvah, če že inšpekcija sama tega ne odkrije. "Veterinar je prvi, ki prvi vidi, kaj se dogaja in je zaradi svojega poklica dolžan opozoriti lastnika, da to ni prav in da se tako ne sme delat," še doda Nedeljkova. Originalnih posnetkov je sicer za več sto ur, a kot pravijo, jih bodo objavili v imenu transparentnosti.