Skriti čari nogometa in navijačev

Liga prvakov se vrača, s tem pa tudi nogometni navdušenci. Na kakšne se delimo in zakaj smo vsi boljši komentatorji od uradnega? Prav to se je spraševal tudi Aleksander Pozvek, zato se je odločil, da razišče skrite čare nogometa in predvsem nas, navijačev. Tako kot imamo različne ekipe, imamo tudi različne tipe navijačev - od poslovnih do tako imenovanih 'kavčarjev'. Nikoli nam ne zmanjka kritik in čustev, ki so zmeraj prisotna, še toliko bolj pa seveda ob velikih spektaklih.

icon-expand