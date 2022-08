Skriti obrazi revščine: zbolela je in vse, kar je imela, je v trenutku izginilo

Imela je dokaj skladno družino in službo v kateri je uživala, nato pa je zbolela in vse, kar je imela, je v nekem trenutku izginilo.

"Telo ti začne odpovedovati, ti pa ne veš, zakaj prihaja do tega. Sprašuješ se, kaj se dogaja. Tako se je začelo pri meni - neprestano sem zbolevala," opisuje mama dveh otrok. Odkrili so ji astmo, izgubljala je spomin, psihično se ni počutila v redu, s partnerjem se je ločila. Zaradi vseh težav je morala na bolniško, a ji delodajalec po zaključeni bolniški ni podaljšal pogodbe. "Če si bil vse življenje močan in uspešen, potem pa čez noč postaneš popolnoma nemočen ... kje sploh je tvoja prihodnost, kaj je narobe s tabo, kako boš preživel," se je spraševala.

V Sloveniji je to na žalost pogosto vprašanje. Revščina danes vse pogosteje prizadene osebe, ki sicer delajo, a s svojimi prihodki ne zmorejo poravnati vseh mesečnih življenjskih stroškov. Med nami vlada skrita revščina. S kampanjo Obrazi revščine so želeli pri Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje opozoriti na žalostno dejstvo, da je revščina med nami več kot prisotna.

V lanskem letu je pod pragom revščine živelo več kot 120 tisoč ljudi. Letos je ta številka, glede na številne podražitve, še nekoliko višja, še poudarjajo na ZPM. "S kampanjo Skriti obrazi revščine smo želeli prikazat in opozoriti na sodobno podobo revščine, ki se močno razlikuje od predstav ljudi o tem kakšna revščina danes je," pojasni Živa Logar iz ZPM.

In kaj ljudem sploh predstavlja pojem revščine?

"Najprej človek spozna, da ne more več živeti v stanju, v katerem je. Nato pride do spoznanja, da se mora s tem sprijaznit, in da je zdaj od njega odvisno, kaj bo naredil," odgovarja edna od mimoidočih.

Spet drugi: "Ko nimaš dovolj za hrano, za osnovne življenjske potrebščine." Tretjemu pa revščina predstavlja okoli 40 odstotkov Slovenije.

"Upam, da ne bo tega vedno več pri nas," pa upa četrta.

Mama, ki je šla skozi zelo težko obdobje v življenju, pa ljudi poziva, da si pravočasno poiščejo pomoč, ko zapadejo v stisko, čeprav je prositi za pomoč, najtežje. "Težko je, ko sam sebe obsojaš. In ob tem verjameš, da te bodo obsojali tudi tudi drugi, pa čeprav te ne. So tudi dobri ljudje okrog tebe," pravi.

A čeprav ni dosegla vseh ciljev, ki si jih je zadala, je kljub vsemu, kar jo je doletelo, ponovno srečna.