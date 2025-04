Skrivni simboli, ki se skrivajo za emotikoni

Včasih smo pri pisanju telefonskih sporočil svojo dobro voljo izrazili več ali manj le s preprostim dvopičjem in zaklepajem. Danes pa lahko s pomočjo neštetih emotikonov izrazimo praktično katerokoli čustvo. Pa ne le čustva, emotikoni lahko simbolizirajo marsikaj, na videz povsem običajni simboli pa lahko prikrijejo precej nevarna sporočila. Mladi so vse bolj v digitalnem svetu, starši pa ne sledijo hitrim spremembam tega okolja. Kakšne posledice lahko to prinese?