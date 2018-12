Skrivno življenje Busha starejšega: deset let pomagal revnemu dečku

Bush starejši si je pod psevdonimom George Walker deset let dopisoval s filipinskim dečkom ter mu pošiljal finančno pomoč za prehrano in izobraževanje. Deček z imenom Timothy je za ime svojega sponzorja izvedel šele, ko je bilo obdobje financiranja zaključeno, pri tem pa bil nad novico osupel.

"Dragi Timothy, želim biti tvoj nov prijatelj za dopisovanje. Sem starejši možakar, star 77 let, ki ima zelo rad otroke. Čeprav se še nisva spoznala, te že imam rad. Živim v Teksasu in vsake toliko časa ti bom pisal. Srečno!" je Bush zapisal v prvem pismu leta 2002.

'Timothy, si kdaj že slišal za Belo hišo?'

Nekdanji predsednik se je s shemo finančnega sponzoriranja otrok seznanil leta 2001 med božičnim koncertom v Washingtonu. Predvideva se, da je svojo identiteto skrival predvsem zaradi bojazni, da bi se lahko Timothy znašel v središču pozornosti zaradi dejstva, da si dopisuje z nekdanjim ameriškim predsednikom.

Kljub temu pa je Bush mladeniču med vrsticami puščal kar nekaj namigov, je povedal nekdanji predsednik dobrodelne organizacije Wess Stafford."Bush je bil znan po tem, da je rad koga ukanil.'Timothy, si kdaj že slišal za Belo hišo?'" ga je denimo vprašal v enem svojih pisem.

Z dopisovanji s filipinskim dečkom pa ni bila seznanjena niti Busheva družina. Stafford se spominja, kako je slednje na državni večerji leta 2008 razkril sinu Georgu. "Ta je za hip obmolknil, potem pa rekel'Da, to je podobno mojemu očku'."

Poleg pisem je Bush fantku pošiljal tudi darila, med katerimi so bile tudi potrebščine za umetniško ustvarjanje. V pismih, ki jih je 'Bush 4' prejel od dečka, se mu je ta prisrčno zahvalil. "Hvala, ker nisi pozabil name. Tako si prijazen in dober," je zapisal.

Ko je Timothy izvedel, kdo dejansko je bil njegov prijatelj dopisovalec, je ta novica menda spremenila njegovo življenje."Lepo se mi zdi, da je eden najbolj vplivnih ljudi na svetu, brez kakršnih koli fanfar, pristopil do enega najrevnejših otrok na svetu," je dejal Stafford.

"Imam občutek, da je naredil veliko dobrih stvari, za katere ne vemo, da jih je, in veliko stvari, za katere ne bomo nikoli izvedeli," je še dodal.