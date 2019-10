Skrivnost pogrešanega Leonarda: kje je 400 milijonov vredna slika?

Manj kot dva tedna do odprtja razstave so tako dvomi, da se bo slika, ki upodablja Jezusa v renesančni obleki, zares pojavila, vse glasnejši. Sliko kritiki opisujejo kot pobožno nasprotje Mone Lize, v kolikor pa bi bila vključena v razstavo, bi zagotovo privabila množice, menijo v muzeju.

Nekateri strokovni mediji celo trdijo, da je že jasno, da slike ne bo. Tiskovni predstavnik Louvra je potrdil, da so zaprosili za izposojo slike, a za zdaj niso prejeli nobenega odgovora: "Zato nimamo nadaljnjih komentarjev."

Vprašanja o pristnosti slike se porajajo že več kot desetletje

Če se slika ne bo pojavila na razstavi, bo to sprožilo nova ugibanja o sliki, ki že od odkritja sproža številna kontroverzna in nasprotujoča si mnenja. Vprašanja o pristnosti dela se namreč med strokovnjaki in umetniškimi kritiki porajajo že več kot desetletje.

Sliko so najprej pripisali slikarski šoli Giovannija Boltraffia, zgodnjerenesančnega umetnika, ki je bil Leonardov učenec. Kasneje so delo pripisali samemu Boltraffiu in ga leta 1958 v Londonu prodali na avkciji za dobrih 50 evrov.

Newyorški umetnostni zgodovinar in prekupčevalec z umetninami Robert B. Simon je sliko kupil leta 2005 za malce več kot 1000 evrov, leta 2011 pa so jo pripisali samemu Leonardu.

"Več je razlogov, zaradi katerih 100-odstotno verjamem, da je Salvator Mundi res da Vincijevo delo. Najprej zaradi samega nepremagljivega sloga, edinstvene ikonografije in izjemne kakovosti slikanja," je dejal Simon in dodaja, da bi k temu lahko dodali še posebnosti Leonardove tehnike.

Še eno pereče vprašanje: kdo je pravi lastnik slike?

Simon je dodal, da je slišal, da je Louvre v okviru da Vincijeve razstave zaprosil za izposojo slike, a pravi, da ne ve, ali se bo slika tam pojavila in da je to odločitev lastnika.

Tukaj pa se odpre novo pereče vprašanje: kdo je pravi lastnik slike? To naj bi bila kraljeva družina iz Abu Dabija, zadnje govorice pa pravijo, da se slika nahaja na jahti savdskega princa Mohameda bin Salmana, ki je bil na očeh svetovne javnosti lani, ko se je branil očitkov o naročilu umora savdskega novinarjaKamala Hašokdžija.