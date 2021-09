Skrivnostna izginotja v ameriških nacionalnih parkih: našli truplo 22-letne blogerke

V narodnem parku Grand Titon v ameriškem Wyomingu so našli truplo 22-letne popotniške blogerke, ki so jo pogrešali od konca avgusta. Policija zdaj išče tudi njenega zaročenca, ki se je s skupnega popotovanja vrnil domov sam, a kmalu nato izginil. Izginotje dekleta je spet sprožilo teorije in ugibanja o skrivnostnih izginotjih ljudi v ameriških nacionalnih parkih. Trenutno je v njih še vedno pogrešanih najmanj 24 oseb. Največ prav v parku Grand Titon, v delu, ki mu pravijo območje smrti. Zaradi posebne vrzeli v ameriški ustavi teoretično namreč lahko morilci, ki tam zagrešijo umor, ostanejo nekaznovani.