Smrti ameriških turistov v Dominikanski republiki povezave z nelegalnim alkoholom?

So skrivnostne smrti ameriških turistov v Dominikanski republiki povezane z nelegalnim alkoholom? V zadnjem letu je v tej karibski državi umrlo vsaj osem sicer zdravih Američanov, uradno zaradi srčnih napadov ali težav z dihanjem.

Ameriški mediji poročajo o novih primerih skrivnostnih smrti ameriških turistov v Dominikanski republiki. 53-letna Leyla Cox je 10. junija umrla v svoji hotelski sobi, so za CNNpotrdili v letovišču Excellence Resorts, ki se nahaja v mestu Punta Cana. Sprva naj bi v hotelu dejali, da se Coxova ni počutila dobro, zato je odšla v bolnišnico. V nedeljski izjavi pa so v letovišču zapisali, da je 53-letnica iz New Yorka umrla v svoji hotelski sobi. Kot uradni vzrok smrti pa navajajo srčni napad. A njen sin je izrazil dvom v uradno razlago dogodkov, in dejal, da ne verjame, da je smrt njegove matere posledica"naravnih vzrokov": "Resnično verjamem, da bi bila še vedno živa, če bi bila kjerkoli drugje na svetu, razen v Dominikanski republiki," pravi Will Cox. CBS News medtem poroča o smrtiJosepha Allena, ki naj bi sicer redno potoval v Dominikansko republiko. 55-letnik je tako tudi prejšnji teden s prijatelji počitnikoval v letovišču Terra Linda Resort v Sosui. Že ob bazenu naj bi se pritoževal, da mu je izjemno vroče, zaradi česar naj bi odšel v hotelsko sobo, da bi se oprhal. Naslednje jutro so ga našli mrtvega. Njegova družina trdi, da je bil v dobrem zdravstvenem stanju. Uradnega vzroka njegove smrti letovišče (še) ni razkrilo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

S tem se je število smrti Američanov, ki so si za počitnikovanje izbrali to otoško državo, povzpelo na osem. Oblasti so uradno večino smrti pripisale srčnim napadom ali težavam z dihanjem, na kar naj bi pokazale obdukcije lokalnih oblasti. Slednjim sicer pri preiskavi smrti sedaj pomaga ameriški FBI. Že konec maja pa so ameriški mediji poročali o smrti para, Edwarda Nathaniela Holmsa in Cynthie Day, ki ju je osebje letovišča Bahia Principe La Romana našlo mrtva. Imela naj bi notranje krvavitve ter tekočino v pljučih. Uradni vzrok smrti prav tako še ni znan, oblasti še čakajo na toksikološke rezultate. Miranda Schaup-Werner je 25. maja prispela v isto letovišče. V hotelski sobi naj bi vzela pijačo iz minibara, nenadoma naj bi se začela počutiti slabo, kmalu zatem se je zgrudila in umrla. Obdukcijsko poročilo naj bi pokazalo na srčni napad.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mark Hurlbut Jr, katerega oče je junija lansko leto nenadoma umrl zaradi težav z dihanjem pravi: "Na videz zdravi ljudje so kar naenkrat začeli dobivati srčne napade. Če bi takrat vedel, kar vem sedaj, bi se boril za to, da njegove ostanke pripeljejo v ZDA, da bi tu opravili obdukcijo." Gre za osamljene primere, država je za turiste varna Dominikanske oblasti sicer trdijo, da gre pri vseh smrtih za"osamljene primere", turistov, na katerih v veliki meri temelji gospodarstvo, pa zagotavljajo, da je država varna. Samo od leta 2012 naj bi jo obiskalo 14 milijonov Američanov."V zadnjih petih letih je Dominikansko republiko obiskalo več kot 30 milijonov turistov, to pa je prvič, da mednarodni mediji poročajo o tovrstni alarmantni situaciji," je v začetku meseca dejal minister za turizem Francisco Javier Garcia.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke