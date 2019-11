Skrivnostnež revnim v Istanbulu odplačuje dolgove in podarja denar

Turški mediji poročajo o skrivnostnem neznancu, ki že več mesecev pomaga družinam v stiski tako, da jim pred vrati domov pušča kuverte polne denarja, ali pa odplačuje njihove dolgove, ki so se nakopičili pri lokalnih trgovcih.

Coskun Yilmaz, ki ima na azijski strani Istanbula majhno prodajalno, se še vedno sprašuje, kdo je moški, ki je pred nekaj dnevi vstopil v njegovo poslovalnico in izrekel željo, da poravna dolgove njegovih strank. Številne lokalne trgovine v Turčiji namreč svojim strankam omogočajo, da stvari, ki jih nujno potrebujejo – hrano in druge življenjske potrebščine – vzamejo "na kredo" oziroma se zadolžijo in stvari odplačajo pozneje. "Prišel je in me prosil, naj prinesem zvezek, kamor si zapisujem dolgove strank. Štiri stranke so imele res velike dolgove in povedal sem mu, kje živijo. Odšel je do njih in se pozneje vrnil ter poplačal vse dolgove. Izvedel sem tudi, da je tistim družinam dal še dodaten denar," pravi Yilmaz.