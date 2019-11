Skrivnostni umor: bo policija po več desetletjih s podkastom rešila nerešeni primer?

Vse skupaj se je začelo s truplom, zavitim v odejo, ki so ga avgusta 1991 ob avtocesti našli lokalni delavci. Tja jih je pripeljal močan smrad. Truplo je bilo že močno razkrojeno, da policija žrtve ni mogla identificirati. Razvidno je bilo zgolj, da je bil moški večkrat zaboden v prsni koš.

Detektiv Johan Baas iz mesta Naarden se jasno spominja tistega dne. "Bil sem na dopustu za nekaj dni, ko me je šef poklical in dejal, da so našli truplo," je dejal po poročanju BBC. "Šlo je za moj prvi večji primer, zato sem šel direktno na kraj zločina. Truplo je bilo podrobno analizirano, vse je bilo fotografirano, vse smo zapisali."

A identitete žrtve niso mogli odkriti. V 90. letih je bila DNK-tehnologija še v povojih, baze s podatki DNK še ni bilo, policijski viri so bili omejeni, zato je bil primer veliko težje rešljiv, kot bi bil danes."Morali smo se znajti s prstnimi odtisi, a žrtvinih ni bilo v nizozemski bazi podatkov, tudi mednarodno nismo nikamor napredovali." Policija ni imela nobene priče, fotografije žrtve zaradi razkroja trupla ni bilo, analiza oblačil ni prinesla nobenih obetavnih sledi. Edina prava sled, ki jo je policija imela, je bil zlati prstan, ki so ga našli na enem izmed prstov žrtve. Policija je odkrila, da je bil kupljen preko podjetja Otto, izsledili so kupce, a večina jih je še vedno imela prstan - razen enega moškega, ki je dejal, da je prstan prodal moškemu v baru v Amsterdamu. To so potrdile tudi priče in razkrile, da je kupec hodil v omenjeni bar skorajda vsak dan. Skrivnostna oseba naj bi bila turške narodnosti, videli pa je niso že več tednov. Policija ni nikoli odkrila, kdo je, ali potrdila, da je bilo odkrito truplo njegovo.

