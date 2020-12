Skrivnostno bolezen v Indiji bo preučila posebna skupina zdravnikov in strokovnjakov

V Indiji, kjer se je z novim koronavirusom okužilo več kot 9,7 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 26.600, je prebivalce prestrašil izbruh še ene skrivnostne bolezni. Pojavila se je v mestu Eluru v zvezni državi Andra Pradesh. Doslej so med drugim zaradi hude slabosti in glavobola v bolnišnice sprejeli že skoraj 500 ljudi, med katerimi ni nihče pozitiven na koronavirus. Krvni testi tudi niso potrdili nobene druge pogoste virusne ali bakterijske okužbe, prvi testi pa so izključili tudi možnost zastrupitve s hrano in vodo.

