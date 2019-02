Skrivnostno življenje največjega slovenskega pesnika

Ker je France Prešeren naš največji kulturnik, je razumljivo, da so skozi leta njegovo podobo malce olepšali in iz njega naredili mit. S svojo poezijo je bil v svojem času tako napreden, da je generacijam pred nami povzročal hudo nelagodje. Tako so Prešernu dodali neizmerno dobroto, mehkobo, zasanjanost, svobodomiselnost in telesne lastnosti privlačnega pesnika.