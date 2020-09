Samomor ni le tragedija enega človeka, temveč vseh, ki občutijo izgubo

Še preden je uspel Facebook odstraniti posnetek moškega, ki je svoj samomor prenašal v živo, je bil ta večkrat shranjen in naložen na spletno aplikacijo TikTok. Kaj nekoga žene, da to dejanje prikaže množici ljudi, je težko razumeti, ima pa lahko tudi težke posledice. Pomembno je, da se o stiskah pogovarjamo, saj lahko že to pripomore, da osebe sprejmejo roko pomoči. Na svetovni dan preprečevanja samomora se v znak solidarnosti in spoštovanja tako nosi rumenooranžno pentljo.