Skupina migrantov v BiH trdi, da so jih iz Slovenije deportirali na Hrvaško

Po tem, ko smo v minulih dneh poročali, da hrvaški policisti z grožnjami in orožjem migrante prek jarkov silijo na ozemlje BiH, zdaj hrvaški mediji poročajo o ravnanju slovenske policije. Policisti v BiH so na območju Bosanske Krupe ob meji s Hrvaško v sredo okoli 18.30 ustavili skupino 35 migrantov, ki niso imeli osebnih dokumentov. Državljana Alžirije in Maroka sta imela slovenski potrdili o kaznovanju, ker sta nezakonito vstopila v Slovenijo, je za hrvaške medije potrdil tiskovni predstavnik kantonalne policije Ale Šiljdedić. Migranti trdijo, da so jih slovenski policisti deportirli na Hrvaško, od tam pa naj bi jih hrvaški policisti deportirali v BiH.

Policija unsko-sanskega kantona s sedežem v Bihaću v BiH trdi, da naj bi bile slovenske ovadbe zaradi prekrškov tudi dokaz, da migrante iz Slovenije vračajo na Hrvaško.

Nihče od migrantov ni imel potrdila, da so prej bivali v BiH, tako da ni možno ugotoviti, ali so pred tem sploh nezakonito vstopili na Hrvaško in nato v Slovenijo, je dodal.