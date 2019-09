Mladi Tržačani izrazili nezadovoljstvo in jezo zaradi italijanskih provokacij

Še pred tem so neznanci na Reki na dan, ko je minilo natančno sto let od italijanske zasedbe največjega hrvaškega pristanišča, postavili zastavo nekdanje Kraljevine Italije in tudi Italijanske uprave za Kvarner, ki jo je kot neodvisno državo razglasil D'Annunzio.

V Trstu so prejšnji teden odkrili kip Gabriela D’Annunzia , ki je bil italijanski pesnik, novinar, scenarist in veteran prve svetovne vojne. D’Annunzio je bil tudi nacionalist, rasist in oče italijanskega fašizma, ki je leta 1919 s prostovoljnimi legionarji okupiral Reko in razglasil Italijansko upravo za Kvarner. To je povzročilo razburjenje na Hrvaškem. Na italijansko provokacijo se je odzvala hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović: "Reka je in bo ostala ponosen del hrvaške domovine. Razkritje kipa, ki poveličuje iredentizem in okupacijo, je nesprejemljivo."

Sprva so dejanja utemeljevali in opravičevali z literarnimi zaslugami D’Annunzia, utemeljitev pa je izgubila svojo vrednost, ko je Angela Brandi javno izjavila, da je bila postavitev kipa povezana s praznovanjem 'Fiume città italiana'.

'Čeprav smo rojeni kasneje, na svoji koži doživljamo najslabši del zgodovine'

Na dogajanje se je odzvala skupina mladih iz Trsta, ki je izrazila nestrinjanje z njim. V pismu prebivalcem Reke in 'zlasti svojim vrstnikom' so zapisali, da želijo z njimi deliti svoje nezadovoljstvo in jezo: ''V zadnjih mesecih je nenehna uporaba besed in dejanj s strani tistih, ki upravljajo naše mesto, obudila spomine na čas, ko so se naši ljudje med seboj sovražili. Etnično sovraštvo in maščevanje med naravno prepletenimi narodi, ki si že stoletja delijo določena ozemlja, tragično označujeta večji del 20. stoletja. Čeprav smo bili mladi rojeni kasneje, na svoji koži doživljamo najslabši del zgodovine. Čeprav vemo, da so ti konflikti prinesli veliko bolečine in osiromašenja v naše dežele, ne želimo, da bi se dejstva ponovila.''

Zapisali so, da lahko zato obsodijo in hkrati zavrnejo politično zasnovo tistih, "ki mislijo, da lahko špekulirajo s praznovanjem tragičnih časov zgodovine naših dežel, namesto da bi se jih spominjali in analizirali z ustreznim kritičnim pogledom ter dolžnim spoštovanjem."

'Prepričani smo, da Reka in Trst ne pripadata samo enemu narodu'

"Odzivamo se namreč na dogodke, ki so bili prirejeni ob stoletnici tako imenovane 'impresa fiumana', in sicer zasedbe vašega mesta s četami, ki jih je ob svojem času vodil Gabriele D’Annunzio. Razstava 'Disobbedisco' in postavitev kipa, namenjenega vodji te odprave sta stala 382.000 evrov. Denar je v celoti prišel iz javnih sredstev. Sprva so dejanja utemeljevali in opravičevali z literarnimi zaslugami D’Annunzia, utemeljitev pa je izgubila svojo vrednost, ko je Angela Brandi javno izjavila, da je bila postavitev kipa povezana s praznovanjem 'Fiume città italiana'."

''Prepričani smo, da mesti, Trieste/Trst/Triest in Rijeka/Fiume, ne pripadata samo enemu narodu. Zgodovinsko ju ni mogoče izključno povezati z narodnostjo, saj sta bili dom, varen pristan, kraj naklonjenosti, gospodarske sreče, boja za emancipacijo ljudi različnih kultur, jezikov, zgodovine, vere, tradicije itd. Če gledamo v prihodnost in se ne oziramo na preteklost, na katero velik del naših političnih razredov obsesivno nakazuje pri iskanju ohranjanja soglasja, verjamemo, da danes obstajajo možnosti za mirno in donosno sobivanje med vsemi prebivalci naših dežel.''

Kot so zaključili, je to njihovo vabilo, da obiščejo Trst in ''odkrijejo, da so ljudje, ki tam živijo, v povprečju boljši od tistih, ki mesto začasno upravljajo. Z naše strani pa lahko pričakujete isto ravnanje. Srečanje, spoznavanje, tkanje vezi in skupni projekti so najboljši odgovor, ki ga lahko skupaj damo tistim, ki nas skušajo deliti z retoriko in sovražnimi govori. To naj spada v preteklost.''