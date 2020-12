Skupina petih fantov naj bi posilila 15-letnico

Po družbenih omrežjih je pred dnevi zaokrožila novica, da naj bi že pred meseci na neki zabavi, ko so te še bile dovoljene, 19-letnik posilil 14-letnico. Vse skupaj pa naj bi tudi posnel s svojim mobilnim telefon in to tudi objavil na družbenih omrežjih.

Z deljenjem posnetkov na spletu storilec dobi občutek, da za svoje dejanje ne bo kaznovan. Vendar gre za lažen občutek, pojasnjujeMitja Svete, predsednik Združenja za moč. "Splet je nasilnežem omogočil občutek varnosti, se pravi, da so lahko nasilni in da lahko v nekem zaprtem krogu to tudi objavljajo. S tem dobijo jasno potrditev za svoje nasilništvo in istočasno mislijo, da so pri tem tudi varni."

To pa po zapisih na družbenih omrežjih naj ne bi bil edini primer. Isti 19-letnik naj bi skupaj s štirimi prijatelji spomladi na nekem parkirišču posilil še eno dekle, takrat 15-letnico. Z dekletom naj bi predhodno navezal stik preko družbenih omrežij in jo povabil na srečanje, ona pa je privolila. Dandanes ni nič neobičajnega, da se posameznika, ki sta morda le enkrat govorila preko spleta, v živo tudi srečata, dodaja Svete. "Danes je spletna komunikacija nekaj normalnega, tako kot je bila včasih samo osebna komunikacija. Dejstvo je, da osebe zaupajo ena drugi v tej komunikaciji. Seveda pa danes praktično vsi uporabljamo orodja komunikacije in zato ni razloga, da bi nekdo že apriori dvomil v namene nekoga drugega."