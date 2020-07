Skupnost socialnih zavodov: 'Najdite ustrezne rešitve, ali pa izstopamo iz vseh delovnih skupin'

Ker so domovi za starejše večinoma gradnje starejšega datuma in prostorska razporeditev ne omogoča vzpostavitve varne rdeče cone, kamor nameščajo okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, je Skupnost socialnih zavodov vladi postavila ultimat. "Do prvega avgusta najdite ustrezne zunanje namestitve, to so lahko prazni domovi, vojašnice ali hoteli, ali pa mi izstopamo iz vseh delovnih skupin." To so na sestanku povedali tudi predstavnikom ministrstev za delo in zdravje.