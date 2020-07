Skupnost socialnih zavodov protestno zapušča vladno delovno skupino

V Sloveniji je bilo potrjenih 14 okužb s koronavirusom, prvi okužbi pa so potrdili tudi v rehabilitacijskem centru Soča. Zapleta pa se tudi v delovni skupini za covid-19. Skupnost socialnih zavodov, ki v skupini zastopa domove za starejše, čez štiri dni iz te skupine protestno izstopa. Za to potezo so se odločili, ker že od začetka epidemije opozarjajo na kadrovsko in prostorsko stisko, a večje pomoči od države še niso prejeli.

