Šla po nova zagotovila, dobila 'kozmetične popravke'

Theresa May se pogaja 'trdno in odločno', a konkretnih rezultatov, tako poudarjajo evropski voditelji, od nje za zdaj še niso videli.

Britanska premierka Theresa May je naletela na hladen tuš s strani evropskih voditeljev, potem ko jih je prosila za zaupanje in dodatna zagotovila, s katerimi bi lahko dosegla potrditev sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu. Ravno to je bil razlog, da se je Mayeva namerno izognila konfrontacijskemu pristopu, ki so ga od nje doma zahtevali težki kritiki brexita. Pri tem je vztrajala, da je dogovor, ki ga je dosegla, z nekaj dodatnimi revizijami edini mogoč, da ga spravi skozi parlamentarno sito. "To moramo rešiti. Ne zadržujmo ničesar, intenzivno delajmo, da bi to dosegli rezultat," je poudarila.

Evropske voditelje je med drugim opozorila, da je nujno spremeniti mnenje, da je irsko varovalo past, iz katere Britanija ne more pobegniti in. Ob tem je vnovič signalizirala, da bi moralo biti slednje časovno omejeno. Od evropskih voditeljev pa dobila odgovor, da gre zgolj za zavarovalno polico za preprečitev trde meje na irskem otoku in zagotovitev integritete notranjega trga ter da je unija trdno odločena pospešeno si prizadevati za nov sporazum, ki bi do konca leta 2020 zagotovil alternativno ureditev, tako da varovala ne bi bilo treba uporabiti.

Če bi varovalo kljub temu bilo treba uporabiti, pa bi veljalo začasno, razen oziroma dokler ga ne nadomesti nov sporazum, ki prepreči trdo mejo. V tem primeru bi si unija po najboljših močeh prizadevala, da se nov sporazum sklene čim prej, tako da bi varovalo veljalo le tako dolgo, kot bi bilo nujno potrebno, so še zatrdili v sklepih.