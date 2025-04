Slaba volja na cestah zaradi zastojev, del na cesti, nesreč in vremena

Veliko slabe volje med vozniki te dni povzročajo zastoji na avtocestah po državi zaradi del. Pa ne samo zaradi del, zastoji nastajajo tudi zaradi prometnih nesreč in vremenskih pogojev. Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je bila zaprta zaradi burje. Prilagoditve in obvozi pa se bodo po državi dogajali tudi zaradi rednih vzdrževalnih del, opozarjajo na Darsu in znova tudi med sezono, ko naše ceste obremenijo tudi turisti.